Jedan od najpopularnijih domaćih parova Severina i Igor Kojić četiri su godine u sretnom braku.

Severina i Igor Kojić danas slave godišnjicu braka.

Jedan od najpopularnijih domaćih parova četiri je godine u sretnom braku te unatoč raznim natpisima o sebi i svom odnosu, jači su no ikad.

Popularna pjevačica ovaj važni datum odlučila je obilježiti i na društvenim mrežama emotivnom objavom posvećenom suprugu.

"25. 9. Kad pričam, ti me slušaš, kad plešem, ti se zadovoljno smješkaš, kad padam, ti me čekaš dolje sa čokoladom u ruci... Tvoja ljubav čini me potpunom, ali tvoja ljubav prema mom sinu čini me najsretnijom ženom na svijetu", započela je Severina.

"Ponosna sam na tebe jer ti uvijek izabereš stranu ljubavi. Sretno nam!!! Živjela ljubav, jedina i najveća sila svijeta!!!"

Uz posvetu, Severina je objavila i nekoliko njihovih viđenih, ali i onih fotografija koje su dosad bile u privatnom albumu.

Podsjetimo, vjenčanje je održano u istaskim Balama, a na njemu su bili samo članovi najuže obitelji te kumovi Andrea Čermak i Boris Đikanović. Dva mjeseca kasnije održana je velika proslava u Beogradu.