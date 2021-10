Serge Svetnoy objavio je na svom Facebook profilu posljednju fotografiju Halyne Hutchins prije tragične nesreće u kojoj ju je slučajno ubio Alec Baldwin.

Kolega tragično preminule snimateljice Halyne Hutchins, koju je glumac Alec Baldwin slučajno ubio na snimanju filma "Rust", podijelio je fotografiju jednog od posljednjih trenutaka sa seta prije tragičnog događaja.

Serge Svetnoy koji je radio kao električar na svom je Facebooku objavio fotografiju za koju je napisao da je "posljednja fotografija s Halynom na snimanju".

Čini se da je fotografija snimljena unutar male crkve na filmskom ranču u Novom Meksiku, a na njoj nekoliko članova ekipe stoji oko Aleca, koji je u kostimu, dok snimatelj postavlja kadar. Serge je označio i Halney koja se vidi kako stoji na začelju grupe sa slušalicama. Ona gleda prema Alecu te je leđima okrenuta osobi koja je snimila fotografiju.

Ranije ovog tjedna, Serge je u još jednoj emotivnoj objavi na Facebooku napisao da je stajao pored kolegice u trenutku kada je dobila smrtonosni metak.

Napisao je da je "vrlo zahvalan svima" koji su mu se obratili sa svojim "riječima podrške i sućuti" i objasnio da je radio s njom na gotovo svim njezinim filmovima i smatrao je prijateljicom.

"Da, stajao sam rame uz rame s Halynom tijekom smrtonosnog hica koji joj je oduzeo život i ozlijedio redatelja Joele Souzu. Držao sam je u naručju dok je umirala. Njena krv je bila na mojim rukama. Želim reći svoje mišljenje o tome zašto se to dogodilo. Mislim da imam pravo na to. Kriv je nemar i neprofesionalizam. Nepažnja osobe koja je trebala provjeriti oružje na setu nije to učinila. Osoba koja je morala objaviti da je pištolj napunjen to nije učinila, osoba koja je trebala provjeriti ovo oružje prije to nije učinila. A rezultat je ljudska smrt", napisao je Serge u potresnoj objavi.

Policija nije potvrdila tvrdnje koje je iznio u svom postu, niti se do danas pojavio službeni izvještaj o nemaru, a vlasti u Novom Meksiku trenutačno još uvijek istražuju što je dovelo do smrti snimateljice.