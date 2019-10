Selena Gomez objavila je pjesmu "Lose You To Love Me" posvećenu Justinu.

Nakon lošeg emotivnog i psihičkog razdoblja 27-godišnja pjevačica vratila se jača no ikad.

Selena Gomez i službeno je dokazala kako je loše razdoblje iza nje. Nakon transplatacije bubrega, vjenčanja velike ljubavi Justina Biebera s Hailey Baldwin, borbe s depresijom, pjevačica je na iznenađenje milijuna obožavatelja izbacila dvije nove pjesme "Look At Her Now " i "Lose You To Love Me", za koje je očito kako su posvećene Justinu, posebno ova posljednja.

U nešto više od 24 sata Selena je njome srušila internet s 25 milijuna pregleda. U tekstu se osvrnula na to kako ju je Justin zamijenio sadašnjom suprugom nakon samo dva mjeseca, a njihovo vjenčanje nije šokiralo samo Selenu već i cjelokupnu javnost.

Naime, Justin je imao kratku aferu s Hailey u prošlosti, a zaprosio ju je svega nekoliko mjeseci nakon što su obnovili vezu.

Selena nije skrivala kako je zbog toga pala u depresiju te se po tko zna koji put povukla iz javnosti i s društvenih mreža, a očito je kako je slomljeno srce liječila glazbom. Fanovi su oduševljeni što se vratila novim pjesmama, ali i zbog toga što Selena doista nikada nije izgledala bolje, što je nedavno dokazala u seksi crnom odijelu koje je nosila prilikom dolaska u Burbank Studio.

Na spomenutu pjesmu reagirala je i manekenka Hailey Baldwin, kojoj je očito zasmetalo što bivša djevojka i dalje spominje njezina supruga. Naime, manekenka je na Instagram Storyjima objavila screenshot na kojem je pjesma "I'll Kill You", odnosno "ubit ću te", što su mnogi shvatili kao direktnu poruku Seleni.

"Kao prvo, Hailey, umukni. Ti nemaš karijeru, ti si propala manekenka, pa pusti odrasle da pričaju", poručili su joj Selenini obožavatelji na Twitteru, iako je Hailey na društvenim profilima tračerskog portala Just Jared komentirala ove vijesti vrlo jasno i oštro.

"Molim vas, prestanite s glupostima. Nije bilo nikakvog 'odgovora'", poručila je, no njezin je komentar izbrisan. Čini se kako ova sapunica neće biti tako skoro gotova.

Za to vrijeme, muški dio trokuta koji je varao Selenu s Hailey mudro šuti. Možda je tako i najpametnije...