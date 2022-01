Selena Gomez i Cara Delevingne potaknule su glasine o ljubavnoj vezi i to nakon što su se poljubile u javnosti i tetovirale identične tetovaže.

Pjevačica Selena Gomez i manekenka Cara Delevingne ponovno su potaknule glasine o novoj romansi nakon što su se nedavno na društvenim mrežama pohvalile identitičnim romantičnim tetovaža, kojima su ukrasile svoja tijela.

Selenu i Caru povezuje dugogodišnje prijateljstvo, ali nagađanja da među njima postoji nešto više krenula su nakon što su u studenom prošle godine viđene kako se spremaju poljubiti na košarkaškoj utakmici u Madison Square Gardenu u New Yorku.

Vezu zasad nisu potvrdile, ali Selena je objasnila značenje svoje tetovaže, identične Carinoj, rekavši da je biseksualna manekenka duboko utjecala na njezin život. Cara je crvenu ružu tetovirala rebrima, a Selena na potiljku.

"Ona je jedna od mojih najboljih prijateljica. Naziva me pupoljkom ruže, to mi je nadimak”, rekla je pjevačica i dodala da ima više tetovaža posvećenih ljudima koji su ostavili značajan utjecaj na nju.

Inače, prije nekoliko godina je u jednom od intervjua otvoreno priznala da je propitkivala svoju seksualnost.

"Apsolutno, jesam. Mislim da je zdravo steći perspektivu o tome tko ste duboko u sebi, preispitivati ​​sebe i izazivati ​​sebe, važno je to učiniti", izjavila je za Pride Source i dodala kako joj glasine da voli žene ne smetaju i da nema ništa protiv njih.

Selena i Cara će uskoro provoditi i više vremena zajedno nego inače jer će raditi na svom prvom zajedničkom glumačkom projektu, nakon što je Cara dobila ulogu u seriji "Only Murders in the Building" u kojoj njezina dobra prijateljica već glumi.

