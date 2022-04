Sean Penn i Leila George službeno su se razveli, a glumac je sada priznao što je dovelo do kraha njihova braka.

Glumac Sean Penn (61) i njegova mlađahna supruga Leila George (30) nedavno su se i službeno razveli, no čini se kako on nije sretan u vezi toga. 61-godišnji glumac otvorio je dušu u intervjuu za Hollywood Authentic te je priznao kako je upravo on kriv za raspad njihova braka jer je njihovu vezu zanemarivao.

"U Leilu George sam jako zaljubljen. Rijetko je i viđam sada jer sam zeznuo naš brak. Zapravo smo u braku bili godinu dana, ali proteklih pet godina sam je zanemarivao", komentirao je u intervjuu. Istaknuo je kako ju nikada nije prevario. "Do kraha braka nije došlo zbog takvih stvari. Bio sam depresivan, ubijao sam se u alkoholu i samo sam očajavao", iskren je bio glumac.

Morile su ga svjetske brige puno mjeseci, a kaže kako Leili sigurno nije bilo drago vidjeti supruga kako se budi u 4 ujutro te u 10:30 odluči popiti nešto i onesvijestiti se ostatak dana. Penn kaže da je u tom procesu puno naučio i o sebi te da je odlučio srediti si život. "Drugačije se sada ponašam i ne dopuštam da mi vijesti, mobitel i ostali detalji uništavaju život", zaključio je.

Bivši supružnici upoznali su se na snimanju filma "Posljednje lice" 2015. godine, a u vezi su bili pet godina prije nego što su se vjenčali na privatnoj ceremoniji u njihovoj obiteljskoj kući u srpnju prošle godine. U braku su izdržali samo 15 mjeseci.

Leila je, inače, samo nekoliko mjeseci mlađa od Seanove 30-godišnje kćeri Dylan Penn i dvije godine starija od njegova 27-godišnjeg sina Hoppera Penna.

Seanu je to već treći propali brak nakon što se 2010. godine razveo od glumice Robin Wright, s kojom je zajedno proveo 14 godina, a 1989. godine razveo se od pop-kraljice Madonne.

Proslavili su već 26. godišnjicu braka, a zbog jednog razloga malo tko je vjerovao da će toliko izdržati! +29

Nina Badrić se vratila iz egzotičnih krajeva i nastavila avanturu, elegantno izdanje u koje je uskočila sve je ostavilo bez daha +27