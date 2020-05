Scott Disick bijesan je napustio centar za rehabilitaciju nakon što je u javnost procurila informacija da tamo boravi zbog stare boljke.

Zvijezda reality showa "The Keeping Up With the Kardashians" i bivši partner Kourtney Kardashian, 36-godišnji Scott Disick navodno je bijesan jer je u javnost procurila informacija da boravi u rehabilitacijskom centru. Nakon toga se iz njega odjavio i planira ga tužiti.

Naime, Scott je boravio u centru All Poinst North u Coloradu, a prema navodima anonimnog djelatnika, tamo se našao zbog ovisnosti o kokainu i alkoholu, a ovisnost je njegova stara boljka.

Njegov odvjetnik negirao je takve navode i tvrdi da kokain i alkohol nisu razlozi njegove prijave na rehabilitaciju.

"U nastojanju da se konačno riješi boli koju niz godina trpi zbog iznenadne smrti majke, a tri mjeseca kasnije i gubitka oca, Scott je donio odluku da se vrati na rehabilitaciju kako bi poradio na traumama iz prošlosti", izjavio je njegov odvjetnik Marty Singer za TMZ.

U javnost je procurila Scottova fotografija iz centra, što je prema odvjetnikovoj tvrdnji kršenje njegovih prava i privatnosti. Vjeruju da ju je snimio jedan od članova osoblja te planiraju podići kaznenu prijavu.

Čim je saznao da je fotografija koja ga prikazuje kako se prijavljuje u ustanovu završila u medijima, Scott je pozvao privatnog vozača da dođe po njega i vratio se kući u Los Angeles. Iako on i njegov odvjetnik tvrde da cijela situacija nema veze s drogama i alkoholom, nije tajna je tijekom posljednjih nekoliko godina tri puta odlazio na odvikavanje, a barem je jednom bio i hospitaliziran.

Tek kada je 2017. godine počeo izlaziti s 15 godina mlađom manekenkom Sofijom Richie odlučio se navodno odreći svih poroka, no ovih dana nekako svih sumnjaju da mu je to doista pošlo za rukom.