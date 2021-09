Saweetie se na Tjednu mode u New Yorku pojavila u poprilično odvažnoj kombinaciji koju bi se malo tko usudio odijenuti.

Američka reperica Saweetie našla se ponovno u centru pozornosti kada se pojavila na reviji Toma Forda u New Yorka održanoj u sklopu tamošnjeg Tjedna mode koje malo koja zvijezda želi propustiti.

28-godišnja Saweetie svu pozornost može zahvaliti odvažnoj kreaciji koju je odabrala za tu večer, točnije crnom kombinezonu u kojem joj je bujne grudi obuzdalo tek nekoliko tankih vrpci i bilo je upitno hoće li uopće uspjeti ostati u jednom komadu.

Saweetie uživa u solo izlascima nakon što je početkom ožujka prekinula s dvije godine starijim reperom Quavoom. Glasine o kraju njihove veze krenule su nakon što su prestali pratiti jedno drugo na Instagramu, a 19. ožujka je ona na Twitteru potvrdila da više nisu zajedno te natuknula da ju je glazbenik varao i pokušavao se iskupiti poklonima što mu nije uspjelo.

Quavo se oglasio nakon toga i tvrdio da nije bilo nikakvih laži i da on nema naviku komentirati svoj privatni život, no to je učinio ovog puta jer je pjevačica pretvorila sve u šou. Napisao je da ju je volio i razočarao se zbog svega što je napravila, a američki mediji su pisali da je on nju optužio za prevaru.

Ubrzo su procurile i snimke njihove svađe u dizalu zgrade u Hollywoodu koja se dogodila 2020. godine i šokirala javnost, jer je došlo i do fizičkog obračuna.