Mlada glumica Maja Jurić iza sebe već ima i neke važne internacionalne projekte, a sada snima u Hrvatskoj.

Sarajevsku glumicu Maju Jurić domaća publika imat će priliku upoznati u novoj dramskoj seriji Nove TV "Drugo ime ljubavi".

Bit će ovo prvi put da će plavokosa glumica prodornih tirkiznih očiju i zaraznog smiješka pokušati osvojiti hrvatsku publiku, a nakon samo nekoliko sekundi razgovora s njom bili smo sigurni kako će joj to odmah poći za rukom.

Maja se glumom počela baviti poprilično kasno, s 23 godine, a Akademiju dramskih umjetnosti upisala je tek iz trećeg pokušaja. Zamalo je završila na pravu i komunikologiji, no onda se ohrabrila ispuniti svoj glumački san.

Ubrzo nakon te odluke počele su pristizati poslovne ponude i izvan matične zemlje, a mlada se glumica može pohvaliti i snimljenim materijalom za turski film "Secret from the past" u kojem ulogu ima i naš Slavko Sobin, ali i radom na seriji "Love, Lies And Records" u produkciji slavnog BBC-a.

Danas ju stariji i afirmiraniji kolege smatraju jednom od najperspektivnijih mladih glumica na Balkanu, a Maja se neizmjerno veseli radu s hrvatskim glumcima i televizijskom kućom Nova TV, koja će ove nedjelje, 8. kolovoza u 20:15, lansirati dramski uradak "Drugo ime ljubavi" prepun poznatih imena, intriga i zapleta koji će gledatelje zasigurno prikovati za male ekrane.

"Valentina je jedna jako ambiciozna djevojka, razumna koliko joj godine dopuštaju i spada u grupaciju likova koji su u kontri s tim bogatim i raskošnim Krpanima tako da mislim da će publici to biti jako zanimljivo gledati. Ona je slatka i simpatična i mislim da će se svidjeti publici, jer je u grupi pozitivnih likova", otkriva nam Maja koja ne zna kako će ju hrvatska publika prihvatiti, ali se nada pozitivnom ishodu.

"Svi imamo neku dozu narcizma u sebi tako da naravno da ću popratiti što publika misli", iskreno priznaje te u svom stilu nadodaje "teško je biti novi kolačić, svi te gledaju, pa dok te upoznaju", našalila se na naše pitanje o tome kako joj je bilo stati na set s kolegama koje prvi put vidi u životu. No, atmosfera na setu je sjajna pa nema nikakvih problema.

Atraktivnoj plavuši ovo nije bio prvi intervju, no kada je prvi davala jednom bosanskom portalu, istaknula je kako se dotad nije oglašavala, jer nije imala ništa pametno za reći. Kaže kako se te prakse drži i danas, što je pomalo neobično obzirom da na naslovnim stranicama žele biti i oni koji se ne mogu pohvaliti baš nikakvim talentom.

"Smatram da ljudi općenito ne bi trebali istupati u medije ako nemaju što pametno za reći i ako nemaju nešto čime će se predstaviti, od političara pa do glumaca. U suštini mi se ne daju modni savjeti u intervjuima, mislim da je to malo isprazno, ali ako imam nešto divno predstaviti kao ovo sada, dat ću milijun intervjua."

Raspričala nam se i o tome kako je pod pritiskom društva i roditelja svoj glumački san samo sanjala do "kasne" 23. godine. "To je preteško, nećeš nikada uspjeti baveći se time, govorili su mi, dok u jednom trenutku nisam shvatila da je život samo jedan i da se treba boriti za svoje snove. Ako to sad ne napraviš, živjet ćeš jedan nesretan i neispunjen život. Nimalo se nisam pokajala i sve mi se isplatilo", poručuje.

S 23 godine već je bila izgrađena kao osoba, imala je određenu zrelost i sigurnost koje su joj omogućile da zdravo prođe kroz to glumačko obrazovanje koje zna biti potresno i teško, jer te psihički rastavi pa sastavi. "Nikad mi nije smetalo što sam malo starija, jer izgledam mladoliko."

Castinge je preko agentice Anile Gajević počela dobivati i prije nego je upisala glumu i tako je polako došla do internacionalnih suradnji. "Odmah sam to shvatila kao jednu veliku šansu da se ostvarim i snimala sam apsolutno svaki casting koji mi je slala. Čak i kad bi sutra imala ispit, a večeras moram snimiti casting, snimam to kako god. Od nekih 10 castinga dobiješ jedan, ali samo pokušavaš i radiš, postaješ sve iskusniji, bolji i sigurniji, a time onda dolaze rezultati kao što je BBC."

"Mi glumci u suštini ne biramo toliko, prihvatiš što ti se nudi, osim ako nije nešto grozno ili ispod mojih moralnih standarda. Nikada mi nije bio neki plan ići u inozemstvo, nego su mi se tako posložile kockice. Tako mi se kockice sada slažu u Hrvatskoj, drago mi je biti među 'svojima'", poručuje Maja koja neke scene ipak baš nikada ne bi pristala snimiti.

"Pravi seks definitivno ne, ostalo da, ako je obrazloženo u tekstu i radnji. Ako vidim da je golotinja tu samo radi golotinje, to su stvari koje ću odbiti", zaključuje.

Mi joj na glumačkom putu, domaćem ili stranom, želim puno sreće , a cijeli intervju pogledajte u našoj galeriji.

Više o likovima nove serije saznajte OVDJE.

Seriju 'Drugo ime ljubavi' ne propustite ovu nedjelju u 20:15 na Novoj TV.

Više o likovima nove serije saznajte OVDJE.

Seriju 'Drugo ime ljubavi' ne propustite ovu nedjelju u 20:15 na Novoj TV.