Samuel L. Jacskon s malim je zakašnjenjem na Instagramu sa seta u Zagrebu objavio posvetu međunarodnom danu Star Warsa.

Slavni holivudski glumac, koji trenutno snima film "The Hitman's Wife Bodyguard" u Zagrebu, na svom je Instagramu obilježio mnogima poseban dan - međunarodni dan Star Warsa, jedne od najuspješnijih filmskih saga svih vremena.

"Kasnim jedan dan zbog vremena i okolnosti, ali... MAY THE FOURTH BE WITH YOU!!!!!!! Nadam ste da vam je bio dobar", napisao je glumac 5. svibnja umjesto 4. svibnja, datuma na koji se fanovi "Star Warsa" inače prisjete legendarne rečenice: "May the force be with you."

Ovom objavom Samuel L. Jackson je svoje obožavatelje, ali i tvrdokorne fanove Star Warsa bacio u euforiju pa su mnogi njegovi sljedbenici odlučili zasuti njegovu objavu komentarima i pohvalama.

"Kralju", "Sila je uvijek s vama, gospodine Jackson", bili su samo neki od komentara, među kojima se našao i velik broj onih koje su napisali Hrvati. Kako trenutno boravi u Zagrebu, Samuel L. Jackson trenutno izaziva pravi delirij među svojim hrvatskim fanovima.

Podsjetimo, holivudski set već je tjednima stacioniran u Hrvatskoj, a sada se nakon Rovinja i Rijeke preselio u Zagreb. Samuel L. Jackson već je u nekoliko navrata naglasio koliko uživa u hrvatskim ljepotama, a nedavno je viđen i na zagrebačkim burgerima. Sigurni smo da mu se i taj gastronomski dio ponude glavnog grada Hrvatske svidio.