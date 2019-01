François-Henrij Pinault sa Salmom Hayek ima kći, a iz prošlog braka te kratke avanture ima još troje djece.

Njihova ljubav traje od davne 2006. godine.

52-godišnja glumica Salma Hayek ljubav svog života pronašla je u biznismenu Françoisu-Henriju Pinaultu u kojeg je ludo zaljubljena i dan danas. Par je to dokazao prošlog vikenda u Parizu na Boucheron Cocktail zabavi na kojoj nisu skidali osmijehe s lica te se činilo kako se odlično zabavljaju.

Par je blistao u elegantnim crnim izdanjima, a posebno su oči bile na zanosnoj glumici koja i u šestom desetljeću izgleda fantastično, što je pokazala i na nedavnom obiteljskom putovanju na egzotičnoj, ali nepoznatoj lokaciji.

Podsjetimo, par se počeo viđati 2006. godine, a već 2007. godine dobili su kći Valentinu Palomu te potvrdili zaruke. Pinault je inače vlasnik uspješne Kering kompanije koja ispod sebe ima luksuzne modne kuće, kao što su Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga, Saint Laurent Paris i Brioni. Romantično vjenčanje prvo je održano na Valentinovo 2009. godine u Parizu, a zatim i u Veneciji.

Sreću para nije pokvarila niti tužba bivšeg supermodela Linde Evangeliste iz 2011. godine, u kojoj je tvrdila kako poduzetnik ne želi priznati njihova sina Augustina Jamesa koji je rođen u listopadu 2006.

Iako je milijarder opovrgnuo da je on otac dječaka, na kraju se ipak nagodio s Lindom, a Salma nikada nije željela komentirati napise i slučaj. Ipak, on sam je kasnije priznao kako je znao da je on otac djeteta, ali i da je od bivše partnerice tražio da pobaci.

Četiri godine stariji Pinault ima i 17-godišnju kći Mathildu te 20-godišnjeg sina Francoisa koje je dobio u prvom braku sa suprugom Dorothée Lepère s kojom je bio od 1996. do 2004. godine.

S top modelom Londom Evagelistom poduzetnik je imao aferu od svega nekoliko mjeseci, a danas ne razgovaraju.