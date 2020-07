Rebecca Loos proslavila se nakon ispovijesti 2004. o aferi s Davidom Beckhamom, a danas živi miran život s mužem i djecom u Norveškoj.

David i Victoria Beckham su 21 godinu u braku, no njihov odnos je ozbiljno bio narušen 2004. kada je u javnost izašla njegova afera s pomoćnicom Rebeccom Loos.

Naime, Rebecca je o svemu progovorila za tabloid News of the World. To se dogodilo uoči božićnih praznika kada se David spremao sa suprugom Victorijom, njihovom djecom i roditeljima za skijanje u Švicarskoj. On im se kasnije trebao pridružiti na zimovanju, a skandal je procurio u javnost baš u trenutku kada je modna dizajnerica s obitelji bila na aerodromu.

Victoria nije skidala sunčane naočale s lica i prema pisanju stranih medija provela je vrijeme u avionu plačući. Navodno je i analizirala sms-ove koje je njezin muž slao pomoćnici.

Uskoro se David oglasio o cijeloj aferi. "Posljednjih nekoliko mjeseci morao sam čitati presmiješne tekstove o svom privatnom životu. Ono što je jutros objavljeno samo je još jedan primjer. Istina je samo da sam sretno oženjen i imam predivnu ženu i djecu. Nema nikakve treće osobe koja bi promijenila ove činjenice", ispričao je nogometaš.

Britanski mediji su isticali da on u svojoj izjavi nije direktno negirao aferu, a samo tjedan kasnije australska manekenka Sarah Marbeck je otkrila da je dva puta spavala s Beckhamom. On je obje tvrdnje odbacio i rekao kako su ludost. Victoria je navodno umalo napustila Davida zbog skandala s Rebeccom, a s vremenom se prestalo pričati o njegovim izvanbračnim izletima, iako je postalo još nekoliko naznaka da ju vara.

Rebecca se zahvaljujući skandalu s Beckhamom proslavila i zbog toga se našla na naslovnici Playboya. Kako pišu britanski mediji, postala je trenerica joge, a često svoje vježbe u kojima se hvali gipkošću dijeli na Instagramu.

Loos živi u Norveškoj s mužem i dvoje djece.