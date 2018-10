Ryan Gosling i Eva Mendes zajedno su od 2011. godine, a imaju i dvije kćeri Amadu i Esmeraldu.

Zgodni Ryan jedan je od samozatajnih holivudskih glumaca.

Radi se o Ryanu Goslingu koji osim ulogama pažnju javnosti privlači i vezom s jednom od najljepših glumica današnjice, Evom Mendes.

Podsjetimo, par je zajedno od rujna 2011. godine kada su uhvaćeni na romantičnom spoju u Disneylandu, a upoznali su se na setu filma "The Place Beyond the Pines".

Ryan Gosling i Eva Mendes 4 (Foto: Profimedia)

"Sudbonosno da" izgovorili su u rujnu 2016. godine u strogoj tajnosti, a do dan danas, u javnost nije procurila niti jedna snimka s vjenčanja, baš kao što se saznalo i kako Eva nosi njihovo prvo dijete tek kad je glumica zakoračila u 7. mjesec trudnoće.

Par ima dvije kćeri, Esmeraldu i Amadu s kojima je jedan od najpoželjnijih holivudskih glumaca iskoristio sunčani dan kako bi ih odveo na sladoled. I u casual izdanju, Ryan je bio jako zgodan, iako mu je na licu jasno pisalo kako nije nimalo sretan što ih slijede paparazzi.

Ryan Gosling i Eva Mendes 3 (Foto: Profimedia)

Eva nije bila s njima, što je za ovaj par sasvim uobičajeno, jer se vrlo rijetko pojavljuje zajedno u javnosti. Tako su se u 7 godina ljubavi na crvenom tepihu fotografirali svega dva puta. Ipak, u posljednje se vrijeme šuška kako paru ne cvjetaju ruže u braku pa su Ryanov solo izlazak s kćerima neki protumačili kao potvrdu glasina. No par samo mudro šuti kao uvijek!

Ryan Gosling i Eva Mendes 2 (Foto: Profimedia)

Prethodno, Ryan je ljubio glumice Sandru Bullock i Rachel McAdams koja mu je bila partnerica u filmu "Notebook", dok je Eva čak 8 godina provela u vezi s Georgeom Augustom.