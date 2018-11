Russell Crowe će u nadolazećoj seriji utjeloviti osnivača Fox Newsa Rogera Ailesa.

Sve za ulogu.

54-godišnjeg glumca Russella Crowea pamtimo kao slavnog "Gladijatora", no činjenica jest kako je taj film snimljen davne 2000. godine, a u 18 godina puno se toga promijenilo.

Tako se slavni Russell poprilično fizički promijenio od ere Gladijatora, a za potrebe nove uloge potpuno se transformirao u bucmastog ćelavca. Iako je u posljednje vrijeme nabacio koji kilogram i u privatnom životu, za ovu ulogu ispod odjeće nosi i posebno krojeno odijelo koje ga dodatno deblja.

Crowe će u nadolazećoj seriji utjeloviti osnivača Fox Newsa Rogera Ailesa kojeg nastoji što vjernije prikazati publici.

Iako je Roger imao nešto sijede kose, paparazzi su ulovili glumca prilikom dolaska na set u New Yorku potpuno ćelave glave te u plavoj jakni, a da nismo ranije znali da je Russell dobio spomenutu ulogu, ne bismo ga nikada prepoznali.

Snimanje serije koja još nema službeni naziv započelo je ranije ovoga mjeseca, a ona će se temeljiti na knjizi "The Loudest Voice In The Room". U njemu će glumiti i Naomi Watts te Sienna Miller koja će glumiti Russellovu suprugu te Simon McBurney u ulozi Ruperta Murdocha.

Ona će pratiti posljednje desetljeće Ailesovog života kada je on, među ostalim, optužen za seksualno uznemiravanje od strane čak 20 žena što ga je uništilo. Medijski mogul umro je u svibnju 2017. godine u svom domu na Floridi od posljedica pada u kupaonici. Tada je imao 77 godina.

Struka puno očekuje od serije, a ona označava prvi Russellov pokušaj osvajanja američke televizije. Nas je već osvojio ovom transformacijom!