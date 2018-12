Russell Brand bio je ovisnik o alkoholu, drogama i seksu, a poznat je i po braku s Katy Perry.

I najveći se zavodnici kad-tad smire.

Komičar Russell Brand bio je ovisnik o alkoholu, drogama i seksu, a poznat je i po propalom braku s pjevačicom Katy Perry, kojoj je slomio srce.

Podsjetimo, par se upoznao tijekom 2009. godine kada je ona odigrala cameo ulogu u njegovu filmu "Get Him to the Greek", unatoč činjenici da je njezino pojavljivanje kasnije izbačeno iz filma. Par se ponovno sreo nekoliko tjedana kasnije na dodjeli MTV VMA nagrada kada mu je Katy bacila bocu vode u glavu tijekom probe. Zaručili su se 2009. godine na proslavi Nove godine u Indiji, a vjenčali u listopadu 2010. godine u Rajasthanu.

U prosincu 2011. godine komičar je predao zahtjev za razvod braka, a kao razlog naveo je "nepomirljive razlike", što je uobičajena praksa među holivudskim facama. "Oboje smo puno radili u to vrijeme i nismo se stigli posvetiti jedno drugome onako kako smo trebali. Slava nam je presudila. Još uvijek mi je stalo do nje. Kad god je negdje vidim, sjetim se toga koliko smo bili bliski", otkrio je 2017. godine Russell, iako je Katy odmah nakon razvoda dala intervjuu slavnom Vogueu u kojem je ispričala nešto drugačiju priču.

"Russellu se nije svidjela činjenica da sam ja snažna žena i 'šefica'", rekla je tada, a nazvala ga je i kukavicom te otkrila kako ga je zadnji put čula onda kada ju je o razvodu obavijestio SMS-om. Pjevačica je nakon razvoda pala u depresiju iz koje ju je izvukao sadašnji dečko Orlando Bloom. Komičar tvrdi kako ju ipak nije varao kako se pričalo, a i on se brzo nakon razvoda zaljubio te u potpunosti smirio uz blogericu Lauru Gallacher, s kojom se sada prvi put službeno pojavio u javnosti.

Par se vjenčao u kolovozu 2017. godine, a svoj privatni život kriju kao zmija noge. Tako je poznato kako par ima 20-mjesečnu kćekicu Marbel te još jednu za koju se pretpostavlja da je rođena u srpnju ove godine, no ime je nepoznato.

"Roditelje svoje supruge sam morao uvjeravati da više nisam isti čovjek otkad sam ju upoznao te ih moliti da zaborave na sve glasine koje su čuli o meni, a jednog ću dana s kćerima biti vrlo iskren te im ispričati sve o svojim životnim borbama. Nitko ne želi da njegovo dijete postane ovisnik", zaključio je Brand koji ne skriva da je u suprugu zaljubljen kao i prvoga dana.

To je tako kada dođe "ona prava".