Rupert Grint je nakon završetka snimanja o Harryju Potteru odlučio uzeti pauzu i živjeti normalnim životom.

Kada im slava dosadi ili postane preveliki teret, većina zvijezda pobjegne u jedno od ekskluzivnih odmarališta gdje im je zajamčena privatnost.

No, ne i zvijezda filmova o Harryju Potteru, danas 30-godišnji glumac Rupert Grint.

Ruperta je proslavila uloga najboljeg prijatelja Harryja Pottera kada je imao samo 11 godina. No slava ima svoju cijenu što je i sam Rupert priznao.

"Trudim se sjećati života prije slave. Bilo je to čudno i trebalo mi je neko vrijeme da to procesuiram. Biti nevidljiv zna biti zaista teško. Ponekad samo želim otići u trgovinu kao i sve drugi. Mislim da sam se izgubio na duže vrijeme. Kada si slavan glumac, gotovo da se poistovjetiš s likom kojeg glumiš, čak i kad ne glumiš", priznao je Rupert.

Uskoro ćemo ga gledati kao inspektora Cromea u serijalu o Agathi Christie, i to mu je prva uloga nakon pauze koju je uzeo 2007. godine nakon završetka snimanja filmova o slavnom čarobnjaku.

"Nakon Harry Pottera nisam zapravo znao što želim raditi. Imao sam osjećaj da propuštam normalne stvari. Izgubio sam kontakt s mnogim prijateljima iz škole i želio sam natrag svoj život pa sam uzeo pauzu", priznao je.

Rupert je zahvaljujući liku Rona Weasleyja, najboljeg prijatelja Harryja Pottera, zaradio vrtoglavih 28 milijuna funti.

"Zapravo ne znam koliko novca imam. Ne mogu ni otprilike reći. Ne motivira me to previše. Osjećam se ugodno i sigurno i to je dobro. Drago mi je što imam novaca ali nisam fokusiran na to", izjavio je za Radio Times.