Rumunjski princ Nicholas Medforth-Mills nakon tri godine negiranja napokon je priznao svoju vanbračnu kćerkicu - i to pod sudskom prisilom.

Nicholas Medforth-Mills rumunjski je princ kojeg posljednjih godina prati cijeli niz afera i skandala, a najveći je upravo doživio svoj spektakularni rasplet.

Naime, nakon dugogodišnjeg negiranja, 34-godišnji princ sudskom je odlukom primoran priznati svoje vanbračno dijete - svoju 3-godišnju kćerkicu. Nakon završenja sudskog procesa, Nicholas se morao obratiti i javnosti te u sramotnom obraćanju priznati da je začeo dijete u kratkoj aferi.

Oglasio se i na svojoj Facebook stranici kako je doista on otac djevojčice koju je dobio s Nicoletom Cirjan, s kojom je do sada negirao apsolutno sve veze. No nije mogao negirati rezultate testa očinstva - koji je pokazao da je dijete kraljevskog podrijetla.

"Kao rezultat mog inzistiranja da testiramo dijete na test očinstva, dokazano je da sam ja otac djeteta. Nicoleta Cirjan zadovoljna je rezultatom. S obzirom na kontekst i rezultat testa, od sada sam odgovoran za to dijete. Kako bih u startu zaštitio svoje dijete, želim da svaki dio njezinog života bude striktno privatan. Zbog toga više neću davati javne izjave na ovu temu", poručio je princ.

I njegova se nekdašnja ljubavnica, majka djevojčice oglasila i napisala status kako "ovaj dan ne može biti više iznenađujuć no što je! Dobila sam lekciju iz strpljenja i znanje da na kraju istina uvijek pobijedi".



Nicholas je unuk rumunjskog posljednjeg monarha, kralja Michaela i daljnji rođak kraljice Elizabethe II. Nakon izbijanja ovog skandala, princ je simbolično maknut iz linije naslijeđivanja te mu je onemogućeno da ikada zasjedne na tron. Tada je izgubio i službenu kraljevsku titulu.

Nicholas je u sretnom braku s Alinaom-Mariom Binder, s kojom se vjenčao 2018. godine. Vidjet ćemo kako će ona reagirati na vijest da njezin suprug nekontrolirano sije djecu po svijetu.