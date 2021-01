Rowan Atkinson objasnio je kako mu je bilo puno lakše glumiti Mr. Beana u animiranoj seriji nego u filmovima jer je važan samo njegov glas.

Rowan Atkinson (65) trenutačno snima animirani film "Mr. Bean", a riječ je o liku koji je obilježio njegovu 43-godišnju karijeru.

Na iznenađenje mnogih, engleski je komičar u intervjuu za nadolazeće izdanje časopisa Radio Times otkrio da ne uživa u igranju te uloge. Rowan je utjelovio smiješnog lika u seriji filmova od "Mr. Beana" iz 1990., "Bean... film potpune katastrofe" do "Mr. Beana na praznicima" iz 2007. Usto je stvorena animirana serija "Mr. Bean" koja je imala pet sezona.

No Atkinson sad ističe da su mu ta snimanja bila stresna i iscrpljujuća.

"Nakon što smo stvorili animiranu televizijsku seriju, sada smo započeli raditi na animiranom filmu 'Mr. Bean'. Meni je lakše izvesti lik glasovno nego vizualno. Zapravo, ne volim proces izrade ičega, možda samo s iznimkom 'Crne Guje' jer je odgovornost za humor te serije bila na mnogima, a ne samo na meni", ispričao je Rowan.

Glumac, koji je poznat po igranju i komičnog agenta Johnnyja Englisha, kaže kako ga nije iznenadio uspjeh njegova najpoznatijeg lika.

"Nikad me nije iznenadilo što je Mr. Bean ostvario toliku slavu. Gledati odrasle kako se ponašaju na djetinjast način, a da nisu nimalo svjesni toga koliko je to neprikladno veoma je smiješno. Činjenica da je komedija uglavnom vizualnija nego verbalna znači da može ostvariti međunarodni uspjeh", ispričao je Rowan.

Atkinson se proslavio još 80-ih kao glavni lik u komičnoj seriji "Crna Guja", a kaže da je moguće da će se snimati novi nastavci.

"Nije nemoguće, no neću nagađati kada bi se to moglo dogoditi. 'Crna Guja' prezentira kreativnu energiju koju smo svi mi imali u 80-ima. Ne bi bilo lako to kopirati 30 godina kasnije", rekao je glumac.