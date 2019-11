Kandidati showa "Ženim sina?" svoje su djevojke izveli na romantične spojeve, no nije sve baš proteklo kao u bajci.

Dolaskom nove djevojke Ivan i mama Dubravka osjetili su kako se Petra udaljila, pa ju je Ivan odlučio izvesti na spoj. Romantični Ivan pokazao je sve svoje adute te Petru osvojio odlaskom na jezero gdje je na stablu objesio njihove zajedničke slike.

"Petra je jako draga i ja nju baš iskreno i cijenim i volim, i koliko god joj pokušao na više načina dati do znanja, ona jednostavno ima jednu sliku koju želi ispuniti, a ja je možda nisam u stanju ispuniti", komentirao je Ivan.

Romantična gesta raznježila je Petru i ostavila ju bez teksta: "U šoku sam! Zacaklile su mi se oči. Ovo je zapravo prva gesta koju sam ja doživjela na ovako romantičan način, da se netko baš potrudio“+", uzbuđena je bila Petra.

No ljubavna idila nije dugo potrajala. Došavši u kafić, Ivan je poželio doznati neke Petrine odgovore bez konkretnih pitanja.

"Imam osjećaj da ono što ja tebi govorim, možda ti ne vidiš što je meni bitnije ili do čega mi je stalo. Mislim da u dosta stvari gledaš što je tebi bitno", poručio je Ivan Petri ostavivši ju poprilično zbunjenom: "Meni je u jednom trenutku postalo toliko neugodno da sam ja htjela ustati i otići jer smatram da taj razgovor nije bio za to mjesto. Imali smo jako lijep trenutak na jezeru i mislila sam da će nastaviti u tom tonu, a ne da ćemo sad kopati o našem odnosu", Ivan je Petri potom kazao kako nije siguran da imaju temelja za nastavak njihova odnosa, no da je apsolutno za to da ga probaju izgraditi.

"Nakon našeg današnjeg razgovora u kafiću ja više ništa ne znam. Njemu je stalo, ali ne znam", zaključila je Petra.