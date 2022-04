Rod Stewart i Penny Lancaster zaljubljeni su kao prvoga dana, a sretni par objavio je fotografiju s obale Francuske.

Glazbenik Rod Stewart (77) i njegova 26 godina mlađa supruga Penny Lancaster (51) stigli su na jug Francuske, a zaljubljeno su pozirali dok su uživali na suncu.

"Predivna onda, predivna još danas", napisao je Rod u opisu fotografije na kojoj pozira sa svojom suprugom na plaži Annex u Cannesu. Sretni par cijelo se vrijeme grlio, a prošetali su uz more dok su ih budno pratili paparazzi.

Rod i Penny u braku su od 2007. godine, no njihove je romansa započela još puno ranije. Doživjeli su pravu filmsku priču. Tada 28-godišnja Lancaster je prišla Rodu, a kako je svjedobmno sama otkrila, to je učinila jer su je prijatelji izazvali. "Rekli su da ga moram tražiti autogram", ispričala je Penny.

Kada je Rod saznao da ona studira fotografiju, zamolio ju je da fotografira njegov koncert. Lancaster se pojavila, no nisu se uspjeli vidjeti pa je proslijedila svoj broj Stewartovom basistu koji mu ga je trebao dati. No on ga je zadržao šest mjeseci jer je smatrao da pjevač nije spreman za novu vezu budući da se razišao od supruge Rachel Hunter.

Kad je konačno glazbenik dobio broj, nazvao je Penny u vezi fotografija s koncerta, no ona mu je tada otkrila da je zaručena za muškarca s kojim je u dugogodišnjoj vezi.

Unatoč tome što joj je pjevač rekao da se ne želi više nikada ženiti, niti imati još djece, Lancaster je prekinula prijašnju vezu da bi bila s njim. Romantični Stewart je 2005. u Pariz odveo Penny i njezine roditelje te ih je putem pitao smije li oženiti njihovu kćer.

Zaprosio ju je na Eiffelovom tornju, nakon čega je okončao brak s bivšom suprugom Rachel, da bi se 2007. vjenčao s Penny.

Rod Stewart inače iza sebe ima dva razvoda te osim dva sina koja je dobio s Lancaster ima još šestero djece. Njegova najstarija kći Sarah Streeter sedam je dobija starija od njegove supruge.

Teško je povjerovati kako danas izgleda ova žena koja je nekad očaravala ljepotom, danas je beskućnica koju je nemoguće prepoznati! +14

Seve slavi 50. rođendan: Pogledajte kako se mijenjala kroz karijeru, sjećate se kad je bila plavuša? +41