Rod Stewart se nakon šetnje otputio na večeru s obitelji u jedan dubrovački restoran.

Britanski glazbenik 75-godišnji Rod Stewart od prvih trenutaka dolaska u Hrvatsku i u Dubrovnik ne krije koliko uživa u gradu zajedno sa svojom 49-godišnjom suprugom Penny Lancaster, sinovima i nekoliko prijatelja.

Slavna družina prošetala se dubrovačkim ulicama, a nakon toga su se u ležernom izdanju otputili na večeru u jedan od tamošnjih restorana. Rod je za tu priliku odjenuo bijele hlače i prugastu majicu, a sve je začinio šeširom kao modnim detaljem, dok je Penny odabrala kombinezon trendi uzorka i udobne cipele za šetnju, u koju su se otputili s luksuzne jahte na kojoj borave.

Svojim se boravkom u Hrvatskoj zasad još nisu pohvalili na društvenim mrežama, no vjerujemo kako će se to uskoro promijeniti, s obzirom na to da su oboje aktivni na Instagramu.

Rod i Penny u braku su od 2007. godine i roditelji su 9-godišnjeg sina Aidena i 14-godišnjeg sina Alistaira. Pjevaču je ona treća supruga, a on još ima šestero djece iz prijašnjih brakova i veza.