Rita Ora na Instagramu je objavila nekoliko vrućih prizora iz bazena i podsjetila na bujne obline.

Pjevačica Rita Ora na profilu na Instagramu odlučila se vratiti u neka ljepša vremena i na radost svojih obožavatelja objavila nekoliko fotografija u crvenom bikiniju i podsjetiti ih na obline kojima se može pohvaliti.

"Tog sam puta ionako sama plivala" napisala je Rita uz fotografije snimljene u bazenu, a kako bi dojam bio stvarniji, priložila je i video.

Rita je na Instagramu objavila i isječak iz novog videospota za pjesmu "How To Be Lonely", u kojem se gola izvija u kadi prepunoj zlatne tekućine.

No osim što krati vrijeme u samoizolaciji objavljivanjem sadržaja na društvenim mrežama, Rita je odlučila pomoći i aktivno se uključiti u borbu protiv širenja koronavirusa. Promovira majice kratkih rukava sa zelenim printanim logom s natpisom "Zaustavite širenje, odigrajte svoju ulogu". Majice su na prodaju, a sav prihod ići će fondu Svjetske zdravstvene organizacije.