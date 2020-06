Rita Ora na Instagramu je objavila video iz djetinjstva, nastao nakon što se s obitelji preselila s Kosova u Veliku Britaniju.

Britanska pjevačica Rita Ora na društvenim je mrežama odlučila progovoriti o svom nimalo lakom i lijepom djetinjstvu na Kosovu, koje je kao djevojčica morala napustiti kao izbjeglica, zajedno sa svojim roditeljima, sestrom Elenom i bratom Donom, i otići u London.

Danas 29-godišnja Rita na Instagramu je podijelila sladak video iz djetinjstva u kojem se igra u jednom od parkova i priča na materinjem jeziku davne 1994. godine, tri godine nakon što je njezina obitelj bila primorana napustiti Prištinu i početi novi život u britanskoj prijestolnici. Pjevačica je priznala kako je morala svjedočiti određenim događajima samo kako bi se mogla uklopiti u društvo.

"Hej, ljudi. Mislim da je razlog objavljivanja ovog posta da vidite kako sam bila malena u lipnju 1994. godine. Osjećala sam se jako slobodno gledajući ovo i htjela sam to s vama podijeliti. Zašto sam toliko voljela kameru. Čak i kao dijete! Nadam se da će ovo izmamiti osmijeh na vaša lica, gledajući život malenog, bezbrižnog djeteta. To je ono što svi zaslužuju, šansu da imaju dobar život i priliku da budu sretni. Jednostavne stvari poput osjećaja sigurnosti prilikom odlaska u park, jedući veliki sladoled i biti bezbrižno dijete. To su nezaboravne uspomene. To su trenuci koji nas grade u ono što ćemo postati kao odrasli ljudi. Kada su se moji roditelji odlučili preseliti iz Kosova u Englesku, bilo je teško. Sjećam se da sam morala svjedočiti nekim stvarima kako bih se mogla uklopiti, kako bi se djevojčica izbjeglica mogla družiti s drugim djevojčicama i preskakati uže na igralištu", napisala je Rita i u objavi koju je posvetila borbi protiv rasizma.

Njezina majka Vera u komentarima joj je izrazila podršku, baš kao i tisuće obožavatelja.

Teški dani danas su daleko iza Rite, koja je postala nagrađivana glazbenica i učinila obitelj jako ponosnom jer se osim glazbom bavi i dizajniranjem odjeće, a pojavila se i u brojnim serijama i popularnim televizijskim emisijama.