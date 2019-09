Slavni nogometaš Rio Ferdinand po drugi puta je stao pred oltar.

Legendarni umirovljeni nogometaš Rio Ferdinand (40) ovog se vikenda po drugi put oženio. Rio se vjenčao s britanskom reality zvijezdom Kate Wright (28), a na svadbi nije štedio. Sretni mladenci su zakupili cijeli luksuzni hotel u Turskoj i na svoje slavlje pozvali preko 200 gostiju.

Nogometaš se oženio četiri godine nakon smrti supruge Rebecce, koja nije uspjela pobijediti rak dojke. Na vjenčanju je bilo i njegovo troje djece iz prvog braka - Lorenz (13), Tate (11) i Tia (7).

Vijest o smrti Rebecce uzdrmala je svijet, a nogometaša ostavila očajnog no novu nadu u život donijela mu je 13 godina mlađa ljepotica Kate. Reality zvijezda i nogometaš u vezi su bili dvije godine, a zaručili su se u studenom 2018. na krovu zgrade u Abu Dhabiju. S njima je tada bilo i Rijevo troje djece.

“Rekla je ‘da’! Nikad mi neće biti jasno kako su ova djeca uspjela sačuvati tajnu”, napisao je tada zaljubljeni Englez na društvenoj mreži.

Kate Wright radila je kao menadžerica prije nego što se pojavila u reality showovima. Prije četiri godine sudjelovala je u realityju “The Only Way is Essex”. Najveću popularnost stekla je na društvenim mrežama, na kojima je prati nekoliko tisuća fanova. Svoje obline i figuru održava vježbanjem u teretani.

Rio Ferdinand bogatstvo i slavu stekao je na nogometnim travnjacima, a poznato je i kako je oduvijek volio žene. Iako je bio teško pogođen smrću svoje supruge, čak je i Vrhovni sud Velike Britanije potvrdio da ju je prevario s minimalno deset žena. Na popisu ljepotica koje je obljubio su bile manekenka Tatiana Rosalino, striptizeta Coralie Robinson, stjuardesa Lauren Alcorn te natjecateljica Pop Idola Sarah Whatmore.

Čini se da je sada okrenuo novi list u životu i zaljubljeno gleda u samo jednu ženu - novopečenu suprugu Kate.