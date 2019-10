Modni dizajner Ivica Skoko svojim predivnim kreacijama, u kojima gotovo uvijek dominiraju večernje toalete, oduševljava i ovog puta na pozornici Bipa FASHION.HR-a.

Skokina zimska kolekcija bit će doista dramatična – crne večernje toalete izmjenjivat će se s puderastim kreacijama nježnog prizvuka, a naglašenoj senzualnosti kolekcije pridonose i provokativni prorezi. Skoku s pravom možemo nazvati doajenom hrvatske mode, a novu će kolekciju predstaviti pod pokroviteljstvom Perwolla, koji svoju novu kampanju predstavlja uz poruku #RethinkFashion.

Revijom koja će se održati u srijedu 23. 10. na Zagrebačkom velesajmu u Paviljonu 8 omiljeni dizajner brojnih poznatih predstavit će najbolje od svog modno umjetničkog opusa. U zimskoj kolekciji predstavit će modu bogatu večernjim haljinama, no iznenadit će nas i neki moment modela midi dužine. Ključna boja kolekcije je crna, ali pojavit će se i pokoji model dimno sive i puderaste, točnije popularne nude boje.

Ivica Skoko u novoj kolekciji pokazuje komade koji malo toga prepuštaju mašti - toalete i haljine s prozirnim elementima, svjetlucavim modnim dodacima te raskošnim aplikacijama.

"Prezentiram kolekciju dugih gala večernjih haljina, no provući ću i nekoliko modela midi dužine. Vraćam se svojoj omiljenoj crnoj i bogato vezenim čipkama uz kombinaciju materijala zanimljive teksture, ali bit će tu i sive i bež koja nam se odlično uklapa. Čipka je bogato ukrašena staklenim perlama i kamenčićima te ima dosta ručnog rada. Kolekcija je pomalo dramatična i tamna s naglaskom na siluetu. Također, kolekcija je vrlo ženstvena te u istom trenu odvažna s obzirom na to da se poigravamo punim i prozirnim elementima", ističe Skoko.

Da je riječ o glamuroznoj kolekciji, pokazuju i prvi vizuali koje potpisuje Zvonimir Ferina. Nova muza Ivice Skoke predivna je manekenka i nova Miss Hrvatske Katarina Mamić, kojoj odgovara uloga filmske dive u svečanim i prije svega dramatičnim večernjim haljinama.

Na pisti Bipa FASHION.HR-a tijekom pet dana nastupit će i najpoznatija modna imena u Hrvatskoj. Povodom obilježavanja 100 godina rada održat će se revija najpoznatijeg hrvatskog modnog branda Varteks. Svoje će nove kolekcije prikazati i dobro poznati BiteMyStyle by Zoran Aragović pod pokroviteljstvom Philipsa, Robert Sever te Branka Donassy, Marina Design, KLISAB, Twins u suradnji s CCC Shoes and bags, Anthony Avangard, Jelena Holec i Spirit by T.B.

Hrvatski brend s londonskom adresom Staša design ove sezone također predstavlja svoju novu kolekciju zagrebačkoj publici, a prvi put na pisti Bipa FASHION.HR-a nastupit će dvojac Les Emaux. Još je manje od tjedan dana ostalo do početka najveće modne manifestacije koja okuplja veliki broj modnih znalaca, medija, influencera koji jedva čekaju vidjeti nove kolekcije poznatih dizajnerskih imena.