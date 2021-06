Rebecca Rigg sama se šeće ulicama New Yorka dok njezin bivši suprug Simon Baker uživa s mlađom djevojkom na drugom kraju svijeta.

Glumica Rebecca Rigg u siječnju je potvrdila vijest da se ona i glumac Simon Baker razvode nakon 29 godina braka. To je šokiralo njihove obožavatelje jer su slovili kao jedan od najstabilnijih holivudskih parova.

I dok je 51-godišnji Simon ubrzo nakon toga našao utjehu u australskoj modnoj dizajnerici, 36-godišnjoj Lauri May Gibbs, od koje se odvaja u rijetkim trenucima, Rebecca se rijetko kada pojavljuje u javnosti, no paparazzi su je uhvatili ovih dana, i to ne baš sjajnog raspoloženja.

Tužna i ispijena lica šetala je sama ulicama New Yorka, što je pokrenulo glasine da joj razvod nije najbolje sjeo i da se s time još nije pomirila, iako su ona i bivši joj suprug u zajedničkoj izjavi naveli da će ostati u prijateljskim odnosima.

Simon je s novom djevojkom viđen kako izmjenjuju strasti na plaži u Byron Bayu nekoliko tjedana nakon objave razvoda, a uskoro su potvrdili vezu na društvenim mrežama.

Glumac je nedavno na prodaju stavio svoju obiteljsku kuću u Kaliforniji, i to po cijeni od 6,3 milijuna dolara, pa se čini da je zaista novu sreću pronašao u rodnoj mu Australiji.