Albina je s pjesmom "Tick-Tock" osvojila publiku i žiri na Dori, ali i brojnu publiku sa svih krajeva svijeta.

Nakon što je Albina pobijedila na Dori s pjesmom "Tick-Tock" te će u svibnju predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Rotterdamu, reakcije na njezinu pjesmu stižu sa svih krajeva svijeta. Na službenoj Facebook stranici Eurosonga Albina je dobila mnoštvo komplimenata na svoj nastup, ali i na pjesmu.

"Najbolja Hrvatska pjesma nakon dugo vremena! Čestitke Albini", "Ne sjećam se kada je Hrvatska nešto ovakvo napravila i poslala tako plesnu pjesmu na Eurosong. Čestitke", "Nisam ovo očekivao od Hrvatske, ali neću lagati, sviđa mi se pjesma", "Odličan odabir, pjesma zvuči bolje uživo nego na snimci. Ona je moj broj 1 trenutačno", "Albina je jako talentirana i ima predivnu pjesmu", "Hrvatska je odabrala odličnu pjesmu napokon. Sretno Albina", "Nakon 15 godina, napokon sjajna pjesma iz Hrvatske", "Albina, imaš podršku Velike Britanije, barem ću ja glasati za tebe", samo su neki od komentara na njezin nastup.

Dancin'! Dancin'! Fancy! Albina will represent Croatia 🇭🇷 at #ESC2021 with Tick-Tock! #OpenUp 👉 https://eurovision.tv/story/dora-2021 Posted by Eurovision Song Contest on Saturday, February 13, 2021

Podsjetimo, Albina je s pjesmom "Tick-Tock" osvojila najviše glasova žirija i publike. Pjesmu autorski potpisuju Branimir Mihaljević, Max Cinnamon i Tihana Buklijaš Bakić. "Branimir i ja smo razgovarali o tome kako bi bilo lijepo otići na Doru i konkurirati za nastup na Euroviziji i da to bude singl u koji jako vjerujemo i koji ima smisla, a upravo se to dogodilo. Demo verziju pjesme prvi sam put čula u njegovom studiju i na prvi me takt ‘otpuhala’. Prva pomisao mi je bila da možda to nije žanr u kojem bih se ja mogla naći, s obzirom da sam do tada pjevala balade i pjesme nekog mirnijeg ritma, ali Branimir je od samog početka bio siguran u mene. Kad sam stala pred mikrofon i stavila slušalice, dogodila se nekakva čarolija i ja sam upoznala drugu verziju sebe koju sam odmah zavoljela. Čak sam zamolila Branimira da neko vrijeme ne radimo na baladama! Veselim se daljnjem radu s ostatkom tima, ponosna sam na sve što smo do sada napravili”, izjavila je Albina.