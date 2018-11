Meghan Markle odbija živjeti po pravilima kraljevske obitelji.

Britanska kraljevska obitelj je prije šest mjeseci službeno poželjela dobrodošlicu novoj članici obitelji, čim je Meghan Markle stupila nogom u kapelicu St. George i pošla prema svom novom suprugu princu Harryju.

Time je ušla u povijest, postavši prva afroamerikanka koja se udala za člana kraljevske obitelji i koja iza sebe ima već jedan brak, sa sobom je donijela značajne promjene.

Tako nova vojvotkinja nije tratila vrijeme da ostavi trag u kraljevskoj svakodnevnici. Odlučila je raditi stvari na svoj način od samog početka.

S vremenom je dobila nadimak "Hurricane Meghan" iliti "uragan Meghan" zahvaljujući svom stavu, pravilima koje je prekršila, od mode do prijateljstava koje nije prekinula iz "prošlog života", diplomatskih pitanja do samostalnog zatvaranja vratiju automobila što primjerice ostali članovi kraljevske obitelji ne rade.

Jedna od novih pravila koje Meghan sama piše, svakako su ona modna. Kraljicu Elizabetu je tako iznenadila već samim odabirom vjenčanice, bijele kao snijeg, obzirom da je bila već u braku, a dobila je i smjernice za pravilno odijevanje.

"Meghan je rečeno kako se mora početi odijevati manje kao holivudska zvijezda, a više kao članica kraljevske obitelji", izjavio je neimenovani član modnog tima iz Kensingtonske palače za Daily Mail.

No čini se kako se to neće dogoditi, barem dosad nije. Od prvog pojavljivanja u javnosti ne poštuje nametnuta pravila i odbija nositi što bi "morala", a kraljici Elizabeti se to baš i ne sviđa.

Osim nepoštivanja ponašanja kraljevskog dvora, Meghan pokušava skrojiti i neka nova. Navodno svakog dana šalje u palaču šest do sedam tekstova koji sadrže nove ideje i zahtjeve.

Ustaje u pet sati ujutro bilo sunce ili kiša, a osoblje u palači još se navodno nije susrelo s radnom etikom kao što je njena. Naime osim brojnih pojavljivanja u javnosti, Meghanin radni dan podrazumijeva i "tajne" susrete s Britancima i to vezano uz dobrotvorne svrhe. No ipak, njezin način rada ne sviđa se svima, štoviše mnogi ga ne odobravaju.

Nakon njezina ulaska u kraljevsku obitelj, nekoliko službenika je otišlo sa svojih radnih mjesta, uključujući višu tajnicu komunikacija Katrinu McKeever, koja je tiho napustila svoj posao u rujnu ove godine. U travnju je objavljeno kako Harryjeva "desna ruka" Edward Lane Fox koji je radio za njega posljednjih pet godina odlučio dati otkaz, što nitko nije očekivao. A nedavno je bez pomoćnice ostala i sama Meghan, nakon što je žena znana kao "Melissa" odlučila otići.

Čini se kako je "uragan Meghan" nakon samo pola godine počeo ostavljati itekakve posljedice na kraljevskom dvoru.