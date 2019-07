Najbogatija, a prema mnogima i jedna od najljepših Bosanki odmor provodi u Hrvatskoj. Sa svojim dečkom, pop-zvijezdom Asherom Monroom, dala je svoj prvi televizijski intervju samo za IN magazin i u njemu nam otkrila sve o najavi kako će se kandidirati za predsjednicu Bosne i Hercegovine.

Sanela Jenkins prije 26 godina kao izjeglica iz Bosne i Hercegovine otišla je u Veliku Britaniju. U Londonu je završila studij i upoznala uspješnog bankara, za kojeg se 1999. i udala. Nakon razvoda s dvoje djece odselila se u Los Angeles, a ljeta obvezno provode u Hrvatskoj.

''Stvarno ste jedna od najljepših zemalja na svijetu'', rekla nam je na početku razgovora.

Iako već 26 godina živi u inozemstvu, još uvijek dobro govori jezik.

''Ovdje dolazim svake godine otkako je rat završio. Moja djeca ga sad bolje govore nego ja. Meni se malo izgubio književni, više je ulični'', objašnjava nam.



U spomen na brata ubijenog u ratu osnovala je fondaciju kojom je sudjelovala u osnivanju sarajevskog medicinskog fakulteta. Za to je dobila nagradu čiji su ponosni vlasnici i Bono Vox te Nelson Mandela.

''Kad je bio rat u Sarajevu, ja sam bila ovdje kao izbjeglica 18 mjeseci u Splitu. Tada sam bila na dnu. Prema meni su Splićani i svi u Hrvatskoj bili fantastični'', prisjeća se.

Prijatelji su joj mahom poznate holivudske zvijezde, a posebno je bliska s Eltonom Johnom. Prije njegova vjenčanja s Davidom Furnishem upravo im je Sanela organizirala momačku večer.

''Mi zajedno radimo, oni su moji bliski prijatelji i ja ih jako volim'', priča nam.

Najdraži su joj trenuci koje sa svojim dečkom, pop-pjevačem Asherom, provodi ploveći Jadranom.

''Za ženu je jako bitno da je s muškarcem koji razumije njenu narav. Moj prvi muž bio je Englez, sada sam s Amerikancem zato što se oni ne boje jake žene. Njima to ne smeta, njima je to normalno'', govori.



Asher Monroe, pjevač i redatelj, u Hrvatskoj je drugi put.

''Prvi put kad sam došao bili smo na selu, vozili smo se biciklima i tada sam vidio neke od najljepših pejzaža. Nisam bio u Splitu, ovo mi je prvi put. Mnogo vremena provodimo na Hvaru. Prelijepo je'', kaže nam, a Sanela nam dodaje kako se odlično slažu.

Asher je, kako nam je rekao, prije svega umjetnik, redatelj svojih videospotova, a u prošlosti je mnogo glumio. Najveća strast mu je glazba, a za nju dobiva inspiraciju na odmoru kod nas.

Sanela nam je otkrila da su je u prošlosti povezivali s Riom Ferdinandom, Justinom Timberlakeom...

''Ja izgledam ženstveno, ali moja narav više naginje na mušku stranu. Imam mnogo prijatelja, ja sam i danas prijateljica s njima i njihovim ženama.

Njezina jaka narav odvela ju je u, kako sama kaže, muški biznis.

''To su pića. Kad sam počela raditi nitko nije razumio što točno želim, ali moj se projekt zove – drink with a purpose'', objašnjava nam. Dodaje kako svako piće ima svoju boju, svaka boja je funkcija i sve je zdravo u Americi.

Iz ovog dijela svijeta u Americi joj nedostaje samo jedna stvar.

''Ovi dijelovi svijeta imaju jednu stvar koju Amerika nema – ovi dijelovi imaju dušu'', rekla nam je Sanela, koja je najavila da će se na idućim izborima kandidirati za predsjednicu BiH. Zanimalo nas je koliko je ozbiljna bila u tome.

''Ja sam to malo rekla kroz šalu jer me jako boli koliko mi imamo potencijala i ja mislim kad bi samo mogao malo netko da nas protrese, ako treba, u budućnosti ću sve ostaviti i doći pomoći napraviti sve što sam sada navela. Gubimo mlade ljude, pričala sam s dosta njih. To je šteta jer mi ne damo priliku da rastu nove generacije, moramo ići dalje. Pomoći im da nauče povijest, ali i da idu dalje. '', zaključila je.



