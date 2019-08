Ingrid Sewerd u knjizi "The Queen and Di: The Untold Story" opisala susret princeze Diane i princa Charlesa nakon razvoda.

Dok je bila u vezi s britanskim princom Charlesom, pokojna princeza Diana, čija se obljetnica smrti obilježava 31. kolovoza, postala je jedno od najprepoznatljivijih lica na svijetu, ali i jedna od najpopularnijih ličnosti. Njihov je brak potrajao 15 godina, a završio je poprilično burno 1996. godine, pod budnim okom medija i javnosti.

Britanska spisateljica i stručnjakinja za kraljevsku obitelj Ingrid Sewerd u svojoj je knjizi "The Queen and Di: The Untold Story" odlučila opisati prvi susret i razgovor s Dianom nakon što se službeno razvela od Charlesa.

"Na dan kada je objavljena vijest o njihovu razvodu, Charles i Diana susreli su se na prvom katu Kensingtonske palače, točnije u salonu njezina stana. Sjeli su zajedno na sofu i upitali jedno drugo: 'Zašto se ovo moralo dogoditi?'", napisala je Ingrid.

Za razliku od ne baš snažne veze s Charlesom, Diana je sa sinovima Williamom i Harryjem uspostavila vezu koja na neki način i dandanas traje iako ona više nije s njima, dok s majkom Frances Shand Kydd nije uopće razgovarala.

Upravo je to bila jedna od tema Ingridinih i Dianinih posljednjih razgovora prije nego što je princeza izgubila život u tragičnoj prometnoj nesreći.

Tom ju je prilikom upitala što njezina majka misli o životu kojim živi, a Dianino se raspoloženje promijenilo i povišenim joj je tonom i uzrujana odgovorila kako majci nikada ništa ne govori. Bilo kakvo spominjanje njezine majke izazvalo je slične reakcije, a njihov odnos navodno se nikada nije popravio.