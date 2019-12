Dječji zbor glazbene škole u Varaždinu nastupit će u finalu showa Supertalent, pored ostalih 12 kandidata, među kojima su i Matej Mateković te Duo Kamikazete. Prve rekacije njihovih članova pogledajte u našem videu.

Dječji zbor glazbene škole u Varaždinu u posljednjoj polufinalnoj emisiji Supertalenta nastupio je s obradom pjesme ''Show must go on'' grupe Queen.

''Ta neka ljepota koju vi donosite, vaše višeglasje je prekrasno. Ja bih vas samo slušao još i još", komentirao je Janko, a Davor im je rekao da nije pretjerano osupnut njihovim nastupom. ''Uz lijepo pjevanje najviše mi se dojmio ovaj kreativni moment s brašnom. Uvijek u pjevanju kada su velike količine ljudi, one same po sebi nose određenu snagu i duboku poruku, a u vašem slučaju rekla bih da ima iscjeliteljsku moć'', zaključila je Martina.

Zbor će nastupiti i u finalu showa, pored ostalih 12 kandidata, među kojima su i Matej Mateković te Duo Kamikazete.

Prve reaKcije članova zbora pogledajte u našem videu, kao i što nam pripremaju za finale!

