Josipa muči što je Ivana Isabella tijekom igre boca istine kazala kako bi prešla kod drugog kandidata, Mateja.

Nakon što su kandidati proveli nekoliko dana s djevojkama na izletima diljem Lijepe naše, vrijeme da djevojke dovedu u svoje domove. Josip će naredne dane provesti s djevojkama i mamom Suzanom u kući svoje bake na Pagu.

''Sad će se morati iskazati više nego bilo gdje drugdje zato što su sada na mom terenu!“, uzbuđena je mama Suzana. Dok su djevojke raspakiravale svoje kofere, Josip je otišao do mame tražiti ju savjet. Naime, muči ga to što je tijekom igre boca istine Ivana Isabella kazala kako bi prešla kod drugog kandidata, Mateja. Kako mama zna najbolje, savjetovala je Josipu da ju ponovno odvede na spoj i otvoreno joj postavi to pitanje.

''Isabella je kao neka zatvorena knjiga, ali mislim da se tu krije više nego što ona da da se pročita. Puno energije treba da se dođe do Isabelle“, zaključila je mama Suzana.

Kao i svaki do sada, Josip je organizirao romantični spoj, no čini se kako ni on ni Isabella nisu voljni jedno drugome dati iskrene odgovore. Na upit želi li preći kod drugog Mateja, Isabella je Josipu uzvratila protupitanjem – želi li on da ona ostane.

''To je bilo trik pitanje i glupa igra koja se dogodila iza kamera. Patricia me pitala bi li rađe spavala s Josipom ili s Matejem. Ja sam to ironično odgovorila s Matejem, a sad ispada da sam ja došla kod Josipa, a zanimam se za Mateja'', kazala je Isabella te dodala:

''Malo sam zbunjena ostala s Josipovim odgovorom, a zbog ekipe, zbog ovog, zbog onog… Zapravo nisam sigurna da li bi prešla kod Mateja, simpatičan mi se čini dečko i drago bi mi bilo upoznati ga.“

Josipu je, čini se, pomalo zasmetao Isabellin odgovor za vrijeme igre, no kaže, ne želi joj ništa uvjetovati.

''Ukoliko Isabella želi otići, ja je neću zadržavati. Ne želim nikome uvjetovati ništa, možda nam nije suđeno ako ona ima podijeljene osjećaje“, zaključio je. Hoće li Isabella ostati kod Josipa, ili će pak preći kod Mateja, ostaje nam za vidjeti.