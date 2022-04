Princ Harry bio je jako ozbiljan na otvaranju Igara Invictus u Nizozemskoj, no to njegovu suprugu nije spriječilo da se nasmije od uha do uha.

Princa Harryja fotografi su uhvatili u trenutku sjete dok je gledao u daljinu na otvaranju Igara Invictus u Nizozemskoj. Mnogi su primijetili i kako se njegova supruga Meghan prspošno smiješila svima u tom trenutku te se nije dala pokolebati.

40-godišnja Meghan čitavo je vrijeme bila sjajno raspoložena te je na fotkama uglavnom nasmiješena, no čini da da je njezinu suprugu volja splasnula u jednom trenutku te se zamislio. 37-godišnji Harry nije skrivao ozbiljan izraz lica, no nije se obazirao na pažnju koju je dobio.

Tijekom čitavog putovanja slavni par je u pratnju Netflixovih kamera koje pokušavaju zabilježiti svaki njihov korak. Harry i Meghan još su ranije potpisali multimilijunski ugovor s Netflixom, a očekuje se kako bi dokumentarac u kojem oni imaju glavne uloge uskoro trebao ugledati svjetlo dana.

Harry i Meghan sastali su se s njegovim ocem Charlesom, koji je navodno izrazio zabrinutost njihovim dolaskom na proslavu kraljičina 70. jubileja. Boji se da bi "medijski kaos" koji će oni izazvati mogao ukrasti svu pažnju na velikoj proslavi koja je vrlo važna u karijeri njegove majke Elizabete II.

