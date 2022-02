Princ Harry i Meghan Markle primili su godišnju nagradu američke udruge NAACP te su prilikom preuzimanja iskazali svoju podršku Ukrajini.

Princ Harry i Meghan Markle pojavili su se skupa u javnosti nakon dugo vremena, a za to su imali važan povod.

Kraljevski par je u Los Angelesu preuzeo godišnju nagradu američke udruge NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), čime su se pridružili ekskluzivnom klubu dobitnika među kojima su Muhammad Ali, Jesse Jackson, Colin Powell, LeBron James i Rihanna, piše People.

Nagrada im je uručena za njihovu posebna postignuća i istaknutu javnu službu, koju su zaslužili pomaganjem skloništu za žene u Teksasu, promicanjem važnosti cijepljenja i organiziranjem centara za pomoć u zajednici.

Prilikom preuzimanja nagrade, Harry je održao govor u kojem se dotaknuo i goruće teme.

"Prije nego što započnem, željeli bismo odati priznanje narodu Ukrajine kojemu je hitno potrebna neprekidna potpora globalne zajednice", poručio je Harry na početku govora, pa se se zahvalio na nagradi i zajednici koja je njega i suprugu toplo prihvatila.

Zatim se osvrnuo i na svoj brak s Meghan te je objasnio što ih čini savršenim parom.

"Mislim da sa sigurnošću mogu reći da imam potpuno drugačiju pozadinu od svoje nevjerojatne supruge, ali su se naši životi spojili s razlogom. Oboje smo živote posvetili pomaganju drugima, vežu nas i odgovornost u borbi protiv nepravde te uvjerenje da je ono što se najčešće zanemaruje najvažnije slušati", kazao je Harry.

I Meghan se na dodjeli s pozornice obratila prisutnima.

"Preselili smo u Kaliforniju, moju rodnu državu, malo prije ubojstva Georgea Floyda. Za Afroamerikance tih 9 minuta i 29 sekundi nadmašilo je to vrijeme i prizvalo stoljeća naših nezacijeljenih rana. U mjesecima poslije toga, moj suprug i ja razgovarali smo s udrugama za građanska prava, posvetili smo se i našoj organizaciji Archewell kako bismo stavili naglasak na one koji promiču rasnu pravdu i napredak", poručila je Meghan koja je za ovu prigodu odabrala elegantnu plavu haljinu s jednim otkrivenim ramenom.

