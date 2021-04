Princ Harry i Meghan Markle čestitali su princu Williamu i Kate Middleton godišnjicu braka uputivši im privatnu poruku, čiji sadržaj zasad nije otkriven.

Unatoč narušenim odnosima u obitelji princ Harry i Meghan Markle poslali su privatnu čestitku princu Williamu i Kate Middleton povodom njihove desete godišnjice braka.

Potvrdio je to glasnogovornik njihov glasnogovornik za The Daily Beast u Kaliforniji, međutim nije želio otkriti nikakve druge detalje o čestitci i poruki koju su Harry i Meghan poslali u Veliku Britaniju. Zanimljivo je to da im javnu čestitku nisu uputili, dok su drugi članov obitelji princa Charlesa i Camille Bowles te kraljice Elizabete to učinili putem društvenih mreža.

No strani mediji pišu kako bi to mogao biti korak prema pomirenju usred ozbiljnog obiteljskog raskola među braćom, odnosna dva kraljevska para do kojeg je došlo nakon intervjua koji su Meghan i Harry snimili s Oprom Winfrey u ožujku ove godine.

Kate i William dobili su inače na tisuće čestitaka sa svih krajeva svijeta na koje su na poslijetku odgovorili posebnim videom u kojem su pokazali neke dosad neviđene detalje iz njihovog privatnog života.