Princ Charles zaželio je unuku, princu Louisu sretan rođendan objavom zajedničke crnobijele fotografije.

Princ Charles (71) objavio je dosad neviđenu fotografiju kako bi čestitao svom unuku, princu Louisu drugi rođendan.

"Želim jako sretan rođendan princu Louisu koji danas navršava dvije godine. Mladi princ uživa u zagrljaju svog djeda, princa od Walesa", piše na Twitteru uz crnobijelu fotografiju. Čini se da je to jedna od omiljenih Charlesovih slika jer, kako piše Daily Mail, nalazi se u njegovom domu, dvorcu Balmoralu u Škotskoj.

Fotografija je raznježila obožavatelje kraljevske obitelji jer prikazuje sina kraljice Elizabete II. kako se smješka dok grli svog unuka Louisa. Ne zna se kada je slika nastala, no čini da je bilo riječ o neformalnom okupljanju budući da princ Charles nosi majicu kratkih rukava. Po pozadini iza članova kraljevske obitelji vjerojatno se nalaze u vrtu jedne od njihovih rezidencija.

A very Happy Birthday to Prince Louis, who turns two today. 🎂



The young Prince enjoys a hug from his Grandfather, The Prince of Wales. pic.twitter.com/olLLGASxX8