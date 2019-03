Princ Charles cijeli život voli samo jednu ženu - Camillu Parker Bowles.

Britanski princ Charles i njegova supruga Camilla, vojvotkinja od Cornwalla, trenutno se odmaraju na sunčanom Barbadosu.

70-godišnji princ i njegova godinu dana starija supruga uživali su u tipično ljetnim radostima, a ovo je izdanje u kojem ih doista rijetko imamo priliku vidjeti. I dok se Camilla odlučila za jednodijelni kupaći kostim plave boje, princ se odlučio za kupaće sa šarenim cvjetovima, što je bilo jako simpatično.

A ovaj par podsjetio nas je i na svoju ljubavnu priču koja je doista bila kao iz filmova.

Podsjetimo, princ Charles vjenčao se tragično preminulom princezom Dianom davne 1981. godine, a već na vjenčanju bilo je jasno kako nešto nije kako treba, jer je omiljena princeza izgledala vrlo tužno. Razlog tome bila je činjenica da je njezin suprug od ranije bio zaljubljen u drugu ženu - Camillu Parker Bowles.

Princ Charles bio je u 30-im godinama kada je upoznao Dianu, a njegova obitelj vršila je pritisak na njega da se oženi. Njegova majka, kraljica Elizabeta II. pritom mu je postavila nekoliko uvjeta kod odabira buduće supruge: morala je biti protestantkinja, djevica te u sebi imati kraljevsko ili barem plemićko podrijetlo. Diana je u to vrijeme radila kao dadilja u Londonu te je ispunjavala sve kraljičine kriterije.

U vrijeme kada se on ženio, Camilla je bila udana za drugoga, Andrewa Parkera Bowlesa. Veza s Charlesom započela je 1970. godine, dok niti jedno od njih nije bilo u braku, no 3 godine kasnije ona se udala, što je Charlesa slomilo. Ipak, nije tajna da su čitavo vrijeme bili ljubavnici, što je Charles i javno priznao, a 1995. godine uslijedio je razvod Andrewa i Camille.

Pogađate, i Andrew je imao ljubavnicu tijekom braka, a godinu dana nakon razvoda se i oženio njome. Treba spomenuti i kako je princeza Diana, očajna zbog suprugove nevjere, također često bila nevjerna.

2005. godine, princ Charles napokon je oženio Camillu, no njihov je brak bio vrlo kontroverzno pitanje. Kao prvo, znalo se kako mu je ona bila ljubavnica tijekom braka s Dianom, a kao drugo, oboje su bili razvedeni. No, problem je predstavljao njezin razvod, jer je njezin bivši suprug još bio živ. Naime, Crkva Engleske, čiji poglavar Charles treba postati u budućnosti, nije priznavala razvod te je u njenim očima Camilla bila još uvijek u braku sa svojim prvim mužem. No više ništa nije moglo stati na kraj njihovoj ljubavi.

Princeza Diana poginula je u kolovozu 1997. godine u automobilskoj nesreći zajedno s ljubavnikom Dodijem al-Fajedom.