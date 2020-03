Meghan i Kate od bliskih prijateljica postale su suparnice, a ne zna se što je uzrokovalo raskol.

Vojvotkinja od Cambridgea i vojvotkinja od Sussexa prije nešto više od dvije godine prvi su se put skupa pojavile u javnosti te su počela nagađanja kako bi mogle postati jako bliske prijateljice.

Na prvoj zajedničkoj fotografiji bile su opuštene u društvu svojih supruga, ali do danas se mnogo toga promijenilo. Meghan i Kate s cijelom su obitelji bile početkom ovoga tjedna na Danu Commonwealtha u Westminster Abbeyju, a mnogi su primijetili kako je ljubav između kraljevskih nevjesti nestala.

Meghanin dolazak u kraljevsku obitelj najavljen je 2017. godine, a ona i Harry djelovali su sretno dok su se družili s Kate i Williamom. Prema riječima stručnjaka, njihovi pokreti tijela odavali su da su svi u prijateljskim odnosima.

Do veljače 2018. godine sve se i dalje činilo savršeno. Prinčevi su bili u odličnim odnosima, a Kate i Meghan sve su se više družile i navikavale jedna na drugu. Tenzije među njima nisu bile ni na vidiku. Sve se počelo mijenjati nakon što su Meghan i Harry stali pred oltar.

Na obiteljskoj fotografiji s vjenčanja već se vide promjene i početak tenzija, no nikome to u tom razdoblju nije bilo čudno. Do Božića 2018. godine sve se promijenilo, a i mediji su počeli češće pisati o tome da je prijateljstvo između Meghan i Kate propalo.

Od početka prošle godine do danas više gotovo i ne razgovaraju, ali iz pristojnosti se javljaju jedna drugoj ako baš moraju, piše Daily Mail.

Ističu kako se na posljednjim fotografijama vidi da se Meghan ponaša kao da joj je pao teret s leđa, dok je Kate sve ozbiljnija i odaje dojam da nešto ne štima. Nije poznato što je točno uzrokovalo raskol među kraljevskim suprugama, koje su u početku bile zaista bliske.