U "Supertalent" je stigao i prvi romski hip hop bend Pretty Loud i izveo nastup za pamćenje.

Prvi romski hip hop bend u svijetu iz Zemuna u Srbiji stigao je i na pozornicu showa "Supertalent", a njegove su članice nastupom oduševile članove žirija i publiku.

Bend je nastao 2014. godine, a glavni im je cilj ohrabriti sve žene, biti im podrška te na svoj način progovoriti o problemima s kojima se svaka žena danas susreće. Sve članice su počele pjevati u sklopu obrazovnog i socijalnog programa nevladnih organizacija GRUBB.

''Želimo nešto što nama pripada da se osjećamo hrabre i samostalne'', poručile su djevojke i dodale kako im je drago što su dio ovog projekta.

"Stojim ponosno i borim se za naša prava danas, da bi sutra žene mogle biti jednake muškarcima. Ponosna sam Romkinja, ne žele me u klubu. Koža mi je druge boje pa me žele izbaciti. Ne zanimaju ih moji osjećaji, ni osobnost, niti moji dobri pokreti na podiju. Ne želim plesom odagnati bol, pridružite nam se svi u toj boli. Probaj me razumjeti, zar bih trebala šutjeti?", dio je teksta pjesme koje su djevojke izvele na romskom, srpskom i engleskom jeziku.

"Vi imate sve, apsolutno sve! Brendirale ste se, izgledale ste svjetski, netko tu jako dobro promišlja. Šaljete snažnu poruku, globalno na svjetskoj razini, ja vam proričem ozbiljno dobru karijeru", poručila im je Martina Tomčić.

"Ja sam izgorila od želje da idem gore i skačem s vama, vi se toliko dobro zabavljate, sigurne ste u sve, energiju, nastup, izgled", priznala je Maja Šuput.

"Sestro, ja sam se udala s 39 i ništa mi ne fali'', dodala je Maja.

"Predivne ste i moćne, a takva je vaša poruka", zaključio je Janko Popović Volarić.

U svojim se tekstovima bave problemima poput dječjih brakova te neravnopravnosti žena i muškaraca, a jedan od najvećih uspjeha koje su postigle je sudjelovanje na festivalu "Žene svijeta u Londonu".