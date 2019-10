Glumac Robert Forster umro je u petak od posljedica raka mozga. Forster je glumio u više od 100 filmova, a zadnja uloga bila mu je u filmu El Camino, snimljenom po seriji Breaking Bad.

U Los Angelesu je u petak od posljedica raka mozga preminuo Robert Forster. Imao je 78 godina, piše Hollywood Reporter.

Glumio je u više od 100 filmova, a nominiran je za Oscara za film "Jackie Brown", Quentina Tarantina.

Njegova zadnja uloga bila je u filmu El Camino, snimljenom po seriji Breaking Bad, koji je objavljen također u petak.

Zvijezda te serije, Bryan Cranston na Twitteru je izrazio žaljenje.

I’m saddened today by the news that Robert Forster has passed away. A lovely man and a consummate actor. I met him on the movie Alligator (pic) 40 years ago, and then again on BB. I never forgot how kind and generous he was to a young kid just starting out in Hollywood. RIP Bob. pic.twitter.com/HtunD0Fx6g