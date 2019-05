Preminuo je Peter Mayhew, kojeg publika pamti po ulozi dlakavog bića iz "Ratova zvijezda".

Britanski glumac Peter Mayhew, koji je utjelovio jedno od najpoznatijih filmskih čudovišta, ono imena Chewbacca iz serijala filmova "Ratovi zvijezda", preminuo je u 75. godini života, priopćila je njegova obitelj objavom na Twitteru.

Peter je rođen 1944. godine u Londonu, a spokojno je umro u svom domu u Teksasu okružen najbližim članovima obitelji.

S glumcem visokom čak 2,18 metara na društvenim su se mrežama oprostili brojne kolege, između ostalih Mark Hamill, koji je u "Ratovima zvijezda" glumio Lukea Skywalkera.

67-godišnji Mark opisao je Petera kao velikog čovjeka, s još većim srcem te je dodao kako će uvijek biti zahvalan za uspomene koje su dijelili.

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I'm grateful for the memories we shared & I'm a better man for just having known him. Thanks Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2