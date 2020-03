Nicholas Tucci preminuo je od posljedica raka, kojeg je tajio sve do smrti.

Američki glumac Nicholas Tucci preminuo je u 39. godini nakon teške borbe sa zloćudnom bolesti. Vijest je objavio i potvrdio njegov otac Alexander na društvenim mrežama, otkrivši da je njegov sin svoju bolest htio zadržati u tajnosti sve do samog kraja.

"Prijateljima Nicholasa Tuccija. Ovdje Alexander Tucci, Nicholasov otac. U utorak, 3. ožujka, Nicholas je preminuo u bolnici Smilow Cancer u Connecticutu. Nick je odlučio svoju bolest držati u privatnosti kako bi mogao nastaviti ostvarivati svoje profesionalne i umjetničke snove što je duže moguće. Tijekom prošle godine bio je sposoban ići na audicije, snimanja i nastaviti se baviti poslom koji je toliko volio. Vama u svijetu filma, televizije i kazališnoj zajednici. Hvala što se vodili, ohrabrivali i podržavali Nicka. Vama koji ste uživali u Nickovu radu na ekranima i na pozoronici hvala što ste poticali njegov talent i cijenili njegove zasluge", napisao je Alexander u emotivnom statusu na Facebook profilu.

Nicholas se glumom počeo baviti prije nego je upisao Sveučiliše Yale, ostvario je uloge u brojnim kazališnim predstavama diljem SAD-a, napisao je nekoliko scenarija, a najveću slavu donijele su mu Netflixove serije i filmovi "You're Next", "Most Beautiful Island", "Long Lost" i "Channel Zero" i drugima.