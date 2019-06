Max Wright preminuo je u 75. godini nakon duge i teške bolesti.

Američki glumac Max Wright, kojeg su gledatelji upoznali kroz ulogu Willieja Tannera u kultnoj seriji "Alf", preminuo je u 75. godini života nakon duge i teške bolesti.

"Max je preminuo u svom domu u Hermosa Beachu u Kaliforniji. Max se s rakom borio godinama. Limfom mu je dijagnosticiran 1995. godine, ali bio je u remisiji jako dugo", izjavio je član obitelji za portal TMZ.

Max je bio glumački veteran, a svjetsku mu je slavu donijela uloga Willieja Tannera u seriji "Alf" u kojoj je glumio sve 4 sezone. Glumio je i u serijama "Buffalo Bill", "Cheers", "Misfits of Science", "Dudley" i "Norm".

Osim na televiziji pojavljivao se i u filmovima poput "All That Jazz", "Reds", "The Sting II", "Soul Man", "The Shadow" i drugima. Sveukupno od 1974. godine do danas snimio je 60 različitih uloga, što u serijama, što u filmovima.

Njegova supruga Linda Ybarrondo, s kojom je u braku bio od 1965., preminula je 2017. godine od posljedica raka dojke. Zajedno su imali dvoje djece.