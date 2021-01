Cijenjeni hrvatski jazz basist i kontrabasist Mladen Baraković Lima, umro je u 71. godini života.

Mladen Baraković rođen je 1950. u Zagrebu gdje je završio gimnaziju i glazbenu školu Vatroslav Lisinski. Glazbom se počeo baviti sredinom 1960-tih kao rock glazbenik.

Zatim je radio s Dražen Boić kvintetom, pratio Ivu Robića, Gabi Novak i ostale pjevače onoga vremena. Sa Stjepan Mihaljinec kvartetom pratio je Arsena Dedića, radio je kao studijski muzičar u tadašnjem Jugotonu te se potom posvetio jazz glazbi i pored bas gitare počinje svirati i kontrabas.

Zapošljava se u Zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija, a od 1993. do 2003. bio je stalni član tadašnjeg Big Band HRT-a. U kazalištu Komediju je djelovao sve do umirovljenja početkom rujna 2015. godine.

Mladen Baraković Lima kao istaknuti jazz glazbenik bio je i gost mnogih sastava. Nastupao je s gotovo svim hrvatskim, ali i svjetskim glazbenicima poput Kaya Windinga, Ursule May, Michaela Urbaniaka, Georgija Garagnana, Pepina Principa, Csabe Desea, Rona Ringwooda i drugih.

Bio je iskusni studijski glazbenik koji je snimio brojne albume te stalni član Boilers Quarteta s kojim je objavio nosače zvuka Some Blues, Abstract Lights i St. Miles Infirmary - u suradnji s Boškom Petrovićem, te Boilers All Starsa s kojim je snimio album That's It.

Brojni su sastavi s kojima je surađivao kao što su Matija Dedić trio, Damir Dičić trio, Denis Razumović kvartet, Cute kvartet, Hot Club Zagreb.

Višestruki je dobitnik nagrade Status Hrvatske glazbene unije (HGU) za najboljeg kontrabasista, a do zadnjih dana bio je aktivan na polju jazz glazbe.

Također jedan je od mnogih poznatih Zagrepčana, glumaca i glazbenika koji su se odazvali suradnji s glazbenim producentom Antom Gelom koji je pripremio novi aranžman svima dobro poznate pjesme Jadranka Črnka "Zagrebačkim ulicama", nakon potresa koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb.

(Hina)