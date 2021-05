Nick Kamen preminuo je u 60. godini života u Londonu.

Britanski maneken i pjevač Nick Kamen preminuo je u 60. godini života u Londonu, a tužnu je vijest za BBC potvrdio bliski prijatelj njegove obitelji.

Nick se proslavio 1985. godine nakon što se pojavio u kultnoj reklami za Levi's 501 čije su scene snimljene u praonici rublja, a malo je onih koji se ne sjećaju prizora u kojem se kao 18-godišnjak pojavljuje samo u boksericama. To mu je osiguralo titulu seks simbola, nakon čega je ostvario uspješnu glazbenu karijeru s hitovima poput onog "Each Time You Brake My Heart" koji mu je napisala kraljica popa Madonna koja je svojevremeno za BBC izjavila kako su ju osvojili njegova karizma i lijep glas pa je ubrzo postao i njezin štićenik.

Strani mediji su 80-ih godina pisali i o njihovoj ljubavnoj vezi i to u vrijeme kada je ona izlazila s glumcem Seanom Pennom. Tvrdili su da ga je varala s Nickom, što je ona odlučno dementirala. On je od 1999. do 2001. godine izlazio s fotografkinjom Amandom de Cadenet.

Njegov prijatelj i kolega Boy George od Nicka se oprostio dirljivim riječima putem društvenih mreža opisavši ga kao najljepšeg i najslađeg muškarca, baš kao i brojni Britanci koji su mu željeli odati počast.

Nick je preminuo u zapadnom Londonu gdje je i živio, a uzrok njegove smrti zasad nije poznat.