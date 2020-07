Ennio Morricone za života se proslavio skladanjem glazbe za kultne spaghetti westerne.

Slavni talijanski skladatelj i dirigent Ennio Morricone preminuo je u Rimu, u 92. godini života usred komplikacija od nezgodnog pada, javljaju strani mediji.

Ennio se proslavio skladanjem glazbe za mnoge spaghetti westerne, a između ostalog potpisuje glazbu za legendarne filmove "The Professional" i "Once Upon a Time in America".

Njegov rad nagrađen je i prestižnom filmskom nagradom Oscarom. Prvog je dobio 2007. godine za za svoj veličanstven i raznovrstan doprinos umjetnosti filmske glazbe", a drugu 2016. godine za najbolju glazbu u filmu Quentina Tarantina "The Hateful Eight". Osvojio je i tri Grammyja, tri Zlatna globusa, šest BAFTA nagrada te mnoge druge svjetske i europske nagrade.

Bio je poznat i po prijateljstvu s redateljem Sergiom Leoneom za čije je kultne filmove "For a Few Dollars More" i "The Good, the Bad and the Ugly" također on skladao glazbu.

Za života je napisao glazbu za više od 500 filmova.