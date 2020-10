Eddie Van Halen preminuo je nakon dugogodišnje borbe s rakom grla.

Rock zvijezda i suosnivač grupe Van Halen, Eddie Van Halen preminuo je u 65. godini, prenosi Daily Mail.

Gitarist i suosnivač legendarnog rock sastava iz 80-ih godina s rakom grla borio se posljednjih deset godina, a preminuo je u bolnici St. Johns u Santa Monici dok je pored njega bila supruga Janie.

"Ne mogu vjerovati da ovo moram napisati, ali moj otac Edward Lodewijk Van Halen, jutros je izgubio svoju dugu i mukotrpnu bitku s rakom", napisao je na Twitteru njegov sin Wolfgang Van Halen.

Na Eddiejevoj službenoj web stranici navodi se kako mu se stanje bilo pogoršalo u posljednja 72 sata i da se bolest proširila na mozak, kao i na druge dijelove tijela.

Eddie je jednom prilikom bio izjavio kako misli da je obolio od raka grla jer je često dio svoje metalne gitare koju je svirao stavljao na pozornici u usta, isto kao i trzalice, a uz to je bio i strastveni pušač.

Bolest mu je dijagnosticirana prije gotovo 20 godina, a liječio se u SAD-u i Njemačkoj. 2002. godine operacijom mu je odstranjena trećina jezika, a 2002. godine bolest se bila povukla. No posljednjih pet godina ponovno je odlazio u Njemačku na liječenje zračnjem.

"Koristio sam metalne trzalice, one su napravljene od mesinga i bakra, i uvijek sam ih držao u sutima, točno na mjestu gdje sam dobio rak jezika. Osim toga, doslovno živim u glazbenom studiju koji je ispunjen elektromagnetskom energijom. Dakle, to je jedna teorija. Mislim, pušio sam, drogirao se, svega je tu bilo. Ali pluća su mi potpuno zdrava. To je samo moja teorija, a liječnici kažu da je to moguće", bio je izjavio u jednom intervjuu za Billboard.

Eddie je bio jedan od osnivača kultnog benda Val Halen čiji je singl "Jump" iz 1983. godine do danas ostao najveći hit. Radi se o pjesmi koju je David Lee Roth posvetio majstoru borilačkih vještina Bennyju "The Jetu" Urquidezu čiji je bio učenik, a napisao ju je skupa s Eddiejem Van Halenom.

"Jump" je omiljena pjesma i brojnih nogometnih klubova diljem svijeta, a na milanskom San Siru svira svakoga puta kada klub postigne gol.

VH1 je singl uvrstio među 100 najboljih pjesama 80-ih godina, a svrstana je i među 500 najboljih pjesama koje su obilježile rock n' roll glazbu prema Rock n' Roll Kući slavnih.