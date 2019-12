René Auberjonois preminuo je od raka pluća u svom domu u Los Angelesu.

Holivudski glumac René Auberjonois najpoznatiji po ulogama u serijama "Star Trek: Deep Space Nine" i "Benson" i "M*A*S*H*", preminuo je u dobi od 79 godina.

Glumac je preminuo u svom domu u Los Angelesu od posljedica raka pluća, a vijest je potvrdio njegov sin Rèmy-Luc Auberjonois.

René se počeo baviti glumom početkom 60-ih godina, a upravo je serija "M*A*S*H*" bila jedna od prvih koje je snimio. Gostovao je i u serijama "Umorstvo", "Chicago Hope", "Dobra žena", "Igre moći", "Pravda za sve" i brojnim drugima. Zapažene uloge ostvario je i na kazališnim daskama u Broadwayu.

Vijest o njegovoj smrti rastužila je brojne glumce i kolege koji se od njega opraštaju putem društvenim mreža. Među njima i glumac George Takei.

"Ovo je strašan gubitak. Obožavatelji "Star Treka" znaju ga kao Oda iz "Deep Space Ninea". Mi ga znamo kao Renéa. Bio je predivan, brižan i pametan čovjek. Nedostajat će nam. Kada pogledam u zvijezde, mislit ću na tebe prijatelju", napisao je Takei na svom profilu na Twitteru.

