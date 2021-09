John Challis preminuo je u snu u dobio od 79 godina, vijest o smrti potvrdila je njegova obitelj u službenom priopćenju.

Glumac John Challis preminuo je u dobi od 79 godina, javlja Daily Mail.

Legendarni Boycie iz "Mućki" umro je mirno u snu, nakon duge bitke s rakom.

Službeno priopćenje o smrti objavila je njegova obitelj.

"Tužna srca vam donosimo ovako tužnu vijest. Naš i vaš dragi prijatelj, John Challis, preminuo je mirno u snu, nakon duge bitke s rakom. Uvijek će biti voljen zbog uloge Boyciea i ostavio je veliko glumačko nasljedstvo kojim će nastaviti veseliti i nasmijavati ljude još dugo godina. Molimo vas da poštujete privatnost Johnove obitelji i prijatelja u ovim teškim trenutcima, a možete biti sigurno da će u budućnosti biti još prilika za slavljenje njegova života, kada će svi biti dobrodošli", piše u priopćenju.

Johnova obitelj zamolila je i da obožavatelji novac koji su namjeravali potrošiti na cvijeće radije doniraju jednoj od humanitarnih udruga za životinje koje je odabrao pokojni glumac.



