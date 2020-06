Carl Reiner je bio jedan od autora The Dick Van Dyke Showa te režirao puno filmova u kojima je igrao Steve Martin.

Legendarna komičarka zvijezda Carl Reiner preminuo je ponedjeljak u 98. godini života, piše BBC.

Kako je obavijestila javnost njegova asistentica Judy Nagy, Reiner je umro u svom domu na Beverly Hillsu prirodnom smrću i okružen obitelji. Osim komedijom i glumom, bavio se i režijom te je bio redatelj filmova "The Jerk" i "All of Me".

Glumio je u "Oceanovih 11" iz 2001. te u dva nastavka tog filma se pojavio kao prevarant Saul Bloom. Bio je 65 godina u braku s glumicom i pjevačicom Estelle Reiner koja je umrla 2008. Supružnici su dobili sinove Roba koji je glumac i komičar i slikara Lucasa te kćer, spisateljicu Annie.

Carl se proslavio kao jedan od autora The Dick Van Dyke Showa te je režirao dosta filmova u kojima je glumio Steve Martin. Osvojio je devet nagrada Emmy.