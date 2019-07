Nestanak Charlesa Levina 8. srpnja prijavio je njegov sin.

Nestanak glumca Charlesa Levina 8. srpnja prijavio je njegov sin, a kako pišu strani mediji, vjeruje se da su baš njegovi posmrtni ostaci nađeni na nepristupačnom djelu Oregona.

Levin, koji je se pojavljivao u serijama ''Seinfeld'', ''Night Court'' i ''Golden Girls'', posljednji je put viđen u gradiću Grant Pass u Oregonu. U objavi koju je u javnost pustila policija pisalo je da je uvijek bio sa svojim psom imena Boo Boo Bear te da posjeduje narančasti Fiat.

U petak je suženo područje potrage nakon što je policija pronašla njegov automobil, u kojem je mrtav bio njegov ljubimac. Uskoro je pronađeno i tijelo za koje se pretpostavlja da je riječ o spomenutom glumcu, samo je još potrebno obaviti konačnu identifikaciju.

Charles Levin, the mohel from Seinfeld, is now dead. Remains found in Oregon. And all I can think of is, “Could you send me to a more dangerous neighborhood?” One of my favorite scenes in Seinfeld history. pic.twitter.com/JxKDwxMcfg